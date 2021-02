Rafael Nadal: ” Sono stato sveglio fino all’1.00 di notte, nel letto, per vedere l’incontro fra Sinner e Shapovalov: è stata una gran partita” (Video)

Rafael Nadal : “Sono stato sveglio fino all’1.00 di notte, nel letto, per vedere l’incontro fra Sinner e Shapovalov: è stata una gran partita, nella quale entrambi hanno espresso un gran livello di tennis. Mi spiace per Jannik: è stato un primo turno sfortunato per entrambi, ma il tennis è così. Jannik è un ragazzo splendido, nelle due settimane ad Adelaide ho avuto modo di conoscerlo meglio. Abbiamo avuto delle ottime sessioni di allenamento, in un’atmosfera molto positiva. Non posso dire che ci siamo divertiti perché data la situazione non c’era molto di cui divertirsi, ma ci siamo allenati benissimo e l’esperienza ha fatto bene a entrambi. È un gran lavoratore, umile, tranquillo, e sta già lottando per dei titoli importanti. Ha vinto la scorsa settimana, e non ho alcun dubbio sul fatto che terminerà la stagione molto in alto nella classifica Atp”.

“Sono certo che Carlos Alcaraz ha un grande futuro davanti a sé: è giovanissimo e ha ancora tantissimi aspetti del suo tennis da migliorare, eppure alla sua età gioca già in uno Slam e vince partite importanti. Ha l’intensità giusta, ha passione, ha i colpi, ed è un ragazzo umile che lavora sodo. Nel suo tennis ci sono tutti gli ingredienti necessari per diventare un grande campione. Ora sarà interessante vedere quanto riuscirà a migliorare nei prossimi due anni: saranno determinanti per capire se diventerà un giocatore molto molto forte o un grande campione”.

“Il mio torneo è iniziato bene: ho vinto senza cedere un set dopo un lungo periodo senza giocare un match ufficiale, quindi sono felice. La situazione della mia schiena non è l’ideale, ma sono comunque qui a giocare e lottare per provare ad avere una chance. Per essere pronto a competere sto facendo tutto il possibile: oggi, per esempio, per sopperire al problema alla schiena ho dovuto aggiustare leggermente il movimento del servizio. Domani avrò un giorno di riposo, poi giovedì un nuovo incontro. Devo pensare giorno dopo giorno e cercare di restare positivo. Ogni giorno in più che rimango in gara nel torneo significa una possibilità in più di stare meglio”.

GS Australian Open L. Djere L. Djere 3 4 1 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Djere 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Djere 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Nadal 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 L. Djere 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4 Ace 55 Doppi falli 155% % primo servizio 67%63% % di punti vinti su primo servizio 83%45% % di punti vinti su secondo servizio 48%1/5 Break point 6/110 Tiebreak vinti 021 Punti vinti in risposta 3660 Punti vinti 878 Giochi vinti 182 N. max giochi vinti di fila 47 N. max punti vinti di fila 839 Punti vinti al servizio 517 Giochi vinti al servizio 12