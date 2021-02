Stan Wawrinka ed il ritiro dal torneo di Melbourne: “Troppo vecchio”

Stan Wawrinka ha preferito non sovraccaricare il proprio fisico e ha deciso di ritirarsi dal torneo di Melbourne, dopo comunque essere rimasto in campo per quasi 2 ore e mezza contro l’australiano Alex Bolt.

Oggi Stanimal, che lunedì all’01h00 aprirà il primo Slam dell’anno nella John Cain Arena contro il portoghese Joao Sousa, ha commentato la decisione con un post su Instagram decisamente autoironico. Lo svizzero, che il prossimo 28 marzo soffierà 36 candeline, ha commentato una sua immagine scrivendo: “Quando ti chiedono di giocarne due nello stesso giorno…”, aggiungendo alla fine anche il significativo hashtag “troppo vecchio”.