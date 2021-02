ATP Melbourne (Great Ocean Road Open): Sarà finale tutta italiana. Jannik Sinner batte al tiebreak del terzo set Khachanov (annullando un match point) e sfiderà domani Stefano Travaglia. Best ranking per l’azzurro (con il video della partita)

Seconda finale ATP 250 consecutiva in carriera per Jannik Sinner. Sabato mattina il 19enne di Sesto Pusteria sul cemento di Melbourne ha piegato in semifinale il russo Karen Khachanov, numero 2 del seeding e 20 del mondo, in tre set e domani sfiderà il connazionale Stefano Travaglia. Match chiuso 7-6(4), 4-6, 7-6(4), dopo aver annullato anche un match point al russo nel terzo set.

La campagna australiana di Sinner procede a tutta: dopo aver superato ieri nel doppio impegno al Great Ocean Road Open sul cemento di Melbourne Park lo sloveno Aljaz Bedene, numero 58 del ranking, e poi Miomir Kecmanovic (ATP 42), sempre in due set, oggi in semifinale ha affrontato il 24enne moscovita Karen Khachanov. Il russo si è aggiudicato al tiebreak del quinto set l’unico precedente, disputato lo scorso anno al primo turno degli US Open quando Sinner, dopo aver dominato per due set, si era infortunato alla schiena ma era comunque rimasto in campo.

Sinner, che già a Sofia era diventato il più giovane italiano a conquistare una finale ATP (il record apparteneva a Pistolesi, in finale a 19 anni e 7 mesi), ha nuovamente scritto un pezzo della storia del tennis italiano. A 19 anni e 5 mesi è già a quota 2 finali ATP.

La semifinale contro Khachanov era molto equilibrata. Sul 5-4 Sinner ha sprecato un set point sul servizio del russo, mentre nel game successivo ha subito il break del 5-6. L’azzurro però non ha mollato e, dopo aver annullato una palla set a Khachanov, ha conquistato il rebreak del 6-6 pari. Nel tiebreak Sinner ha avuto il fiato più lungo, imponendosi per 7-4. Nella seconda frazione di gioco Sinner è andato subito sotto per 2-0, l’altoatesino ha però risposto con il rebreak del 2-1. Nel settimo gioco il numero 36 del mondo ha strappato nuovamente il turno di battuta a Khachanov, ma il russo ha piazzato immediatamente il rebreak del 4-4 pari. Poco dopo, sempre su servizio di Sinner, Khachanov ha conquistato un altro break, aggiudicandosi il set per 6-4.

Sinner annulla un match point, poi vince nel tiebreak

Nel terzo parziale l’azzurrino ha allungato subito sul 2-0. Poi Sinner ha portato a casa il suo turno di battuta – pur faticando – fino al 5-4. L’altoatesino poteva chiudere i conti con il proprio servizio, ma Khachanov è riuscito a strapparlo il turno di battuta per il 5-5 pari. Sul 6-5 a favore del russo Sinner ha poi dovuto annullare addirittura un match point, prima di portare questa partita – come agli US Open – nel tiebreak decisivo. Tiebreak tiratissimo, con Sinner che ancora una volta ha avuto il fiato più lungo, imponendosi per 7-4.

Per Sinner è già la nona vittoria consecutiva nel circuito ATP. Domenica a Melbourne punta al secondo titolo ATP in carriera. La finale sarà tutta italiana: infatti, il vincitore dei Next Gen ATP Finals sfiderà non prima delle ore 4 italiana il connazionale Stefano Travaglia, numero 71 del mondo. Sinner ed il 29enne di Ascoli Piceno non si sono mai affrontati in carriera. Piccola curiosità: l’ultima finale ATP tutta azzurra è datata al 1988 a Firenze tra Massimiliano Narducci e Claudio Panatta.

Walkover nel doppio

In questi minuti è arrivata anche la notizia che sembrava logica dopo l’accesso in finale. Sinner in coppia con il polacco Hubert Hurkacz si sono ritirati dal doppio. La coppia italo-polacca avrebbe affrontata nei quarti di finale del doppio la coppia australiana Matthew Eden/John-Patrick Smith.

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Sinner J. Sinner J. 7 4 7 Khachanov K. Khachanov K. 6 6 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Khachanov K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Khachanov K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Khachanov K. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Khachanov K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sinner J. 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Khachanov K. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Khachanov K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Khachanov K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Khachanov K. 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

10 Ace 63 Doppi falli 261% % primo servizio 62%68% % di punti vinti su primo servizio 60%57% % di punti vinti su secondo servizio 60%4/12 Break point 5/172 Tiebreak vinti 051 Punti vinti in risposta 48129 Punti vinti 12118 Giochi vinti 182 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 578 Punti vinti al servizio 7312 Giochi vinti al servizio 13

