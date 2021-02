Matteo Donati vince ancora ed approda ai quarti di finale a Nur-Sultan

Prosegue nel migliore dei modi il rientro alle competizioni di Matteo Donati, rimasto ai box per quasi due anni (625 giorni) in seguito a due interventi al gomito destro. Il tennista alessandrino, classe 1995 ed ex numero 159 delle classifiche ATP (best ranking raggiunto nel luglio del 2015), è impegnato in questi giorni nel torneo Future M15 di Nur-Sultan (Kazakistan): dopo aver vinto ieri all’esordio, al tiebreak decisivo, contro il numero otto del seeding Roy Smith in due ore e 40 minuti di gioco, “Donats” ha avuto vita ben più semplice quest’oggi con l’affermazione per 6-2 6-1 sul kazako Grigoriy Lomakin, n.829 del mondo.

Per Donati, dunque, si aprono le porte per i quarti di finale della manifestazione in corso di svolgimento sui campi in cemento indoor della capitale kazaka. L’azzurro tornerà in campo domani contro il finlandese Otto Virtanen, n.617 ATP e giustiziere di Francesco Maestrelli al primo turno.