Carla Suarez Navarro al suo ultimo giorno di chemioterapia: “Sogno di ritirarmi agli Us Open”

Carla Suarez Navarro è stata un esempio assoluto di lotta e determinazione da quando le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin la scorsa estate.

La spagnola non si è mai arresa, ha iniziato i trattamenti e ora condivide una delle migliori notizie degli ultimi tempi: la fine del ciclo di chemioterapia. Questo lunedì è stata la sua ultima sessione e, come ci si può aspettare, la sensazione è bellissima, la fine di un traguardo.

“Tutto va bene, tutto si sta evolvendo come previsto. Sono già in dirittura d’arrivo, il trattamento è stato incredibile e il mio corpo ha reagito perfettamente. Avrò un incontro con il mio medico e se mi dirà che sono già guarita potrò ritornare alla normalità”, ha detto in un’intervista a RNE.

Suarez Navarro ammette che è ancora troppo presto per mettere una data di ritorno sui campi da tennis, tra l’altro, non garantisce nemmeno che questo accadrà, tuttavia, l’ex top 20 ha un sogno: “Vorrei dire addio al tennis giocando un torneo del Grand Slam. Mi piacerebbe giocare gli US Open e ritirarmi lì. E se possibile vincere il torneo”.