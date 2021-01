Il Masters 1000 di Monte Carlo rinvia l’apertura della biglietteria per l’edizione 2021

Il prossimo 19 gennaio non solo sarà il compleanno n.55 di Stefan Edberg, leggendario campione svedese icona di eleganza e sportività, ma doveva essere anche il giorno dell’apertura della biglietteria per il prossimo Masters 1000 di Monte Carlo. Purtroppo l’incertezza dovuta alla pesante situazione sanitaria nel sud della Francia ed in generale in Europa ha spinto la direzione del torneo alla decisione di rimandare il “semaforo verde” per la vendita online dei biglietti. È una notizia che può interessare gli appassionati italiani, visto che buona parte del pubblico dello storico torneo primaverile del Principato viene proprio dal nostro paese.

Resta confermato lo svolgimento del torneo, con una parziale presenza di pubblico (ricordiamo che l’impianto dell’affascinante Country Club monegasco è piuttosto angusto per la location del club, arroccata su un pendio a due passi dal mare), dopo che l’edizione 2020 fu invece cancellata e mai ri-schedulata quando fu deciso di svolgere ad inizio autunno una breve stagione sul rosso in Europa pre-Roland Garros.

Ecco il breve cominicato della direzione del torneo, pubblicato sul sito ufficiale.

“Cari spettatori,

Vi ricordiamo che il Rolex Monte-Carlo Masters si svolgerà dal 10 al 18 aprile 2021, senza dubbio con un accesso pubblico limitato. Purtroppo, vista l’attuale situazione sanitaria sfavorevole, l’apertura della nostra biglietteria, che speravamo di mantenere il 19 gennaio, deve essere posticipata. Speriamo in ogni caso di potervi dare a breve notizie positive, e al momento vi invitiamo a consultare il nostro sito web e i nostri social network per informazioni sempre aggiornate.

Restiamo fiduciosi di potervi dare il benvenuto al Monte-Carlo Country Club dal 10 aprile 2021, per la 114a edizione del Rolex Monte-Carlo Masters”.

Marco Mazzoni