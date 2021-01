Un positivo sul volo Doha-Melbourne: altri giocatori costretti a saltare gli allenamenti

Continuano ad arrivare brutte notizie da Melbourne: nelle ultime ore, secondo quanto pubblicato sui social network da diversi tennisti, sarebbe infatti arrivata la comunicazione da parte delle autorità sanitarie di un nuovo positivo rilevato tra coloro che hanno viaggiato sul volo QR7485 proveniente da Doha ed arrivato in Australia sabato 16 gennaio alle ore 5.30 del mattino.

Tutte le persone a bordo saranno costrette all’isolamento e, come già accaduto per altri voli da Los Angeles e Abu Dhabi, i tennisti che hanno viaggiato su questo aereo dovranno rinunciare agli allenamenti. Non sono stati resi noti pubblicamente i nomi dei giocatori coinvolti, ma alcuni di loro si sono “dichiarati” attraverso Instagram come il tedesco Cedrik-Marcel Stebe e il francese Alexandre Muller.