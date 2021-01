Australian Open: Il programma completo degli incontri del Turno Decisivo di Qualificazione

Dubai – Court 1 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

(3) G. Minnen vs V. Lepchenko

C. Paquet vs Y. Yuan

TBD vs TBD

Dubai – Court 2 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

(7) T. Babos vs (20) A. Schmiedlova

H. Tan vs (18) E. Cocciaretto

TBD vs TBD

Dubai – Court 3 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

(1) K. Juvan vs R. Sramkova

(WC) A. Konjuh vs (17) S. Errani

(13) Y. Bonaventure vs V. Savinykh

Dubai – Court 5 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

(14) M. Gasparyan vs (21) T. Pironkova

J. Lu vs F. Jones

Dubai – Court 6 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

C. Burel vs M. Osorio Serrano

(15) L. Samsonova vs (30) L. Tsurenko

M. Zanevska vs R. Marino

Dubai – Court 7 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

A. Raina vs O. Danilovic

(16) M. Sherif vs A. Krunic

Doha – Court A – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

T. Wu vs M. Vilella Martinez

B. Van de Zandschulp vs M. Bourgue

TBD vs TBD

Doha – Court B – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

(15) H. Laaksonen vs B. Gojo

TBD vs TBD

TBD vs TBD

Doha – Court 1 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

(WC) D. Sweeny vs S. Stakhovsky

TBD vs M. Mmoh

TBD vs TBD

Doha – Court 2 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

(11) C. Stebe vs V. Troicki

TBD vs TBD

B. Tomic vs TBD

Doha – Court 3 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

(5) T. Daniel vs E. Ymer

M. Cressy vs D. Brown

Doha – Court 4 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

(7) D. Dzumhur vs K. Coppejans

M. Torpegaard vs T. Machac