Due casi di Covid-19 nella bolla di Doha: I tennisti lamentano mancate misure anti-covid

La polemica continua a Doha, all’interno della bolla delle qualificazione degli Australian Open. Denis Kudla e Francisco Cerundolo si sono infettati al Covid-19 e crescono i sospetti che ci sia disattenzione nell’hotel dove soggiornano tutti. Questa volta, sono stati anche i giocatori argentini che si trovano in quarantena forzata a causa del contatto con Cerundolo a denunciare questi problemi.

Uno degli elementi che si è fatto avanti per parlare è stato Wally Grinovero, allenatore di Facundo Bagnis, uno dei giocatori in isolamento e senza informazioni in questo momento. “Il protocollo non è stato seguito a Doha. Gli autisti hanno mangiato nello stesso ristorante dei giocatori e gli impiegati hanno usato gli stessi ascensori pieni di giocatori”, ha denunciato l’allenatore, in dichiarazioni al portale ‘infobae’.

Senza volersi identificare chiaramente, altri tennisti hanno riportato altri episodi, ma relativi alla sala ristorante, per esempio. “Quando è pieno, ti fanno sedere ove c’è un posto e non c’è la distanza di sizurezza”, commenta uno dei giocatori, prima di parlare degli ascensori.

“Portano i giocatori nel retro dell’hotel e devi usare l’ascensore di servizio in modo da non avere contatti con persone che non hanno fatto il test Covid-19.”

“Spesso eravamo tutti stretti, perché era sempre pieno. Ho chiesto a una persona dell’hotel perché così tanti del personale erano presenti negli ascensori e ha detto che tutti avevano fatto il test. Così ho chiesto dove dormivano e da dove venivano. Continuava a fissarmi senza dirmi niente”, dice un altro dei tennisti, notando che queste persone dello staff dormono a casa e possono infettarsi tra un test e l’altro.