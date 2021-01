Moutet furioso per il viaggio a Melbourne: “Si può sapere qualcosa di certo?”

Il giorno si avvicina quando i giocatori partiranno per l’Australia. I piani sono che i giocatori arrivino a Melbourne tra il 15 e il 17 gennaio, ma Corentin Moutet non è affatto contento. Non è per le date, ma semplicemente perché non sa cosa fare in questo momento. La mancanza di comunicazione sta facendo arrabbiare il giocatore francese e lo ha già dimostrato sui social network.

“Vedo che tutti stanno zitti, ma ho una domanda per l’ATP. Dovremmo andare in Australia tra sei giorni e non abbiamo ancora informazioni sul volo, su quanto costerà e sulle condizioni del volo. Si può sapere qualcosa? Dovrei viaggiare dall’altra parte del mondo e lasciare la mia famiglia per una settimana e ancora non so se potrò lavorare? Grazie”.