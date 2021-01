ATP Delray Beach: Il Tabellone Principale. Ostacolo americano per Gianluca Mager

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $349.530

(1) Garin, Cristian vs Bye

Etcheverry, Tomas Martin vs Qualifier

Mager, Gianluca vs (WC) Harrison, Ryan

McDonald, Mackenzie vs (6) Querrey, Sam

(4) Hurkacz, Hubert vs Bye

Galan, Daniel Elahi vs Martin, Andrej

(WC) Rubin, Noah vs Qualifier

Karlovic, Ivo vs (7) Andujar, Pablo

(8) Tiafoe, Frances vs Qualifier

Fratangelo, Bjorn vs Qualifier

Norrie, Cameron vs (WC) Aragone, JC

Bye vs (3) Mannarino, Adrian

(5) Paul, Tommy vs Nam, Ji Sung

Kwon, Soonwoo vs Korda, Sebastian

Bellucci, Thomaz vs Monteiro, Thiago

Bye vs (2) Isner, John