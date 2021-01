ATP Antalya: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri al via (con il programma di domani)

ATP 250 Antalya – Tabellone di Qualificazione

(1) Krstin, Pedja vs (WC) Turker, Mert Naci

Sachko, Vitaliy vs (11) Vrbensky, Michael

(2) Kotov, Pavel vs (WC) Akkoyun, Umut

Heliovaara, Harri vs (9) Mukund, Sasikumar

(3) Kavcic, Blaz vs (WC) Tokac, Togan

Golubev, Andrey vs (12) Molcan, Alex

(4) Pellegrino, Andrea vs (Alt) Aksu, Cengiz

Basic, Mirza vs (8) Kuzmanov, Dimitar

(5) Bachinger, Matthias vs Orlov, Vladyslav

Lazarov, Alexandar vs (10) Miedler, Lucas

(6) Ortega-Olmedo, Roberto vs Vavassori, Andrea

(WC) Andreev, Adrian vs (7) Klein, Lukas

Center Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Blaz Kavcic vs [WC] Togan Tokac

2. [4] Andrea Pellegrino vs [Alt] Cengiz Aksu

3. Mirza Basic vs [8] Dimitar Kuzmanov

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Vitaliy Sachko vs [11] Michael Vrbensky

2. [1] Pedja Krstin vs [WC] Mert Naci Turker

3. [2] Pavel Kotov vs [WC] Umut Akkoyun

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Roberto Ortega-Olmedo vs Andrea Vavassori

2. Andrey Golubev vs [12] Alex Molcan

3. Harri Heliovaara vs [9] Sasikumar Mukund

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Adrian Andreev vs [7] Lukas Klein

2. [5] Matthias Bachinger vs Vladyslav Orlov

3. Alexandar Lazarov vs [10] Lucas Miedler