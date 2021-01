Australian Open: Sarà il primo torneo dello Slam interamente senza Giudici di Linea

L’Australian Open, il primo torneo del Grand Slam del 2021 (dall’8 al 21 febbraio) diventerà il primo Major della storia ad avere occhio di falco LIVE su tutti i campi della competizione e per tutta la durata del torneo. Questa misura è giustificata dalla necessità di ridurre il più possibile il numero di persone che viaggieranno in Australia per il torneo.

L’occhio di falco LIVE, utilizzato anche nel 2020 in tornei importanti come le ATP Finals, ha debuttato nei tornei del Grand Slam agli US Open l’anno scorso, ma quella competizione ha utilizzato i Giudici di linea nei due campi principali, cosa che non accadrà adesso.

Infatti, ricordiamo, che Novak Djokovic fu squalificato agli Us Open proprio per aver colpito uno dei giudici di linea che stava lavorando in campo.

Tutti gli altri tornei che si disputeranno al Melbourne Park a febbraio – ATP Cup, due ATP 250 e due WTA 500 – utilizzeranno lo stesso sistema.