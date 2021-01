Il Punto: tutti gli italiani impegnati dal weekend nelle qualificazioni degli Australian Open

Mancano tre giorni all’inizio delle qualificazioni degli Australian Open 2021. Il torneo cadetto, che comincerà domenica 10 gennaio per concludersi nella giornata di mercoledì 13, si disputerà sui campi in cemento outdoor di Doha (Qatar) per quanto riguarda il circuito maschile e sui campi in cemento outdoor di Dubai (Emirati Arabi Uniti) per quanto riguarda il circuito femminile. Solo chi passerà la fase di qualificazione potrà dunque approdare a Melbourne per affrontare prima il periodo di quarantena e poi il tabellone principale del Major australiano.

Considerando i colori italiani, sono al momento nove i giocatori già sicuri di partecipare alle qualificazioni maschili sul “neutro” di Doha: si tratta di Lorenzo Musetti, Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano, Roberto Marcora, Matteo Viola e Gian Marco Moroni. Il primo azzurro tra gli alternates è Riccardo Bonadio, al momento fuori di tredici posizioni.

Tra le ragazze, invece, a Dubai saranno in campo Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe.

AUSTRALIAN OPEN (cemento outdoor) – Doha

QUALIFICAZIONI: Musetti, Gaio, Lorenzi, Giustino, Giannessi, Fabbiano, Marcora, Viola, Moroni

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Arnaboldi , Bonadio (13)

AUSTRALIAN OPEN (cemento outdoor) – Dubai

QUALIFICAZIONI: Errani, Cocciaretto, Gatto-Monticone, Di Giuseppe

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: nessuna italiana