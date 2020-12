Calendario WTA 2021: Ecco le prime sette settimane. Si parte con il WTA 500 di Abu Dhabi

E’ stato reso noto il calendario WTA per le prime sette settimane del 2021.

Si parte dal prossimo 05 Gennaio con il torneo WTA 500 di Abu Dhabi.

Poi dal 10 al 13 Gennaio a Dubai si disputeranno le qualificazione dell Australian Open con il Grand Slam che inizierà l’8 febbraio prima però ci saranno due tornei WTA 500 nella stessa settimana a Melbourne.

Il 15 Febbraio durante la seconda settimana dell’Australian Open si giocherà un altro torneo WTA 250 a Melbourne.

I tornei WTA 250 ad Auckland e di Shenzhen non si disputeranno nel 2021.

Steve Simon, presidente e CEO di WTA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare i primi tornei della stagione 2021 WTA, con la salvaguardia della salute in primo piano. Vogliamo esprimere il nostro sincero apprezzamento per la collaborazione tra le principali parti interessate, insieme alle autorità sanitarie locali che sono state fondamentali per portarci a questo punto. Il duro lavoro continuerà mentre guardiamo avanti nel 2021 per garantire un calendario sicuro e solido “.