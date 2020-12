Novak Djokovic cambia residenza, da Monte-Carlo a Marbella

Il campione di tennis e attuale n.1, Novak Djokovic, ha deciso di cambiare residenza. Non più la lussuosa Monte-Carlo dove si trasferì appena compiuti i 18 anni per evitare la pressione che subiva nella sua patria, a suo dire, e senz’altro pure per motivi fiscali, come hanno fatto tanti altri tennisti prima e dopo di lui.

Dopo aver trascorso i mesi di lockdown proprio nella casa di Marbella, fornita di nove camere, piscina, sauna, bagno turco, ed ovviamente campo da tennis hard court dove si allenava, il vincitore dell’AO 2020 ha deciso di voltare pagina e comprare per 10 milioni di euro la villa che affittava da anni per preparasi alla stagione sul rosso sui campi del vicino Puente Romano club, rinunciando definitivamente alla residenza nel Principato monegasco dopo 15 anni.

