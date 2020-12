Indian Wells e la sua cancellazione. Il torneo di Marsiglia dovrebbe prendere il posto nella prima settimana

Tutto è in bilico e non è stata presa ancora alcuna decisione, ma l’opzione che il torneo di Indian Wells non si disputi guadagna forza dopo che è stato lo stesso torneo ATP 250 Marsiglia a riconoscere che è sul tavolo.

L’evento francese ha condiviso sul suo sito web una dichiarazione in cui dice che probabilmente si giocherà dall‘8 al 14 marzo, date in cui dovrebbe essere programmato l’evento californiano.

Se verrà ufficialmente annullato, quello spazio sul calendario sarà occupato dal torneo di Marsiglia e, si spera, anche da altri.