Pat Cash: “Djokovic è il migliore dei ‘Big 3’, è un mostro”

Come ha affermato in altre occasioni, Pat Cash, il campione di Wimbledon 1987, ha espresso le sue preferenze riguardo ai “Big 3”.

L’australiano non ha dubbi che il migliore dei tre sia Novak Djokovic, anche se per assistere a una partita guarderebbe un match di Federer. “Se dovessi scegliere chi mi piace guardare di più, direi Federer, poi Nadal. Ma se dovessi scegliere il miglior giocatore, scelgo Djokovic, è chiaro. È un mostro. Può batterli sulle loro migliori superfici. Molte persone dicono che Federer è il miglior giocatore di tutti i tempi, ma per me è il secondo del suo tempo. È difficile essere il migliore della storia se non lo sei nel tuo tempo”.