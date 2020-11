John Millman e l’Australian Open: “Se non cambiano alcune regole il torneo non si svolgerà”

Il tennista australiano John Millman ha parlato al quotidiano The Age dichiarando che se il governo non cambierà le regole, gli Australian Open 2021 potrebbero non svolgersi: “Non si può fare un blocco duro di due settimane per prepararsi agli Australian Open. Ad essere onesti, non credo che nessuno dei giocatori internazionali voglia farlo. Per prepararsi a un tale evento è necessario allenarsi lentamente, non passare da zero a 100 subito. E’ un grosso rischio. Se il governo non cambierà alcune regole, il torneo probabilmente non si svolgerà. Questa è la mia opinione”, ha detto l’attuale numero 38 del mondo.