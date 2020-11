Alberto Mancini è il nuovo allenatore di Fabio Fognini

Annuncio a sorpresa per Fabio Fognini. L’azzurro ha postato una foto sui propri social, scrivendo “Day One 🎾

@mancini_alberto @alelacour”

L’ex top10 argentino Alberto Mancini è il nuovo coach del ligure, insieme al preparatore fisico Alejandro Lacour, oggi si è svolto il primo allenamento insieme, come testimonia la foto postata direttamente da Fabio.

Il nome di Mancini resterà per sempre legato agli Internazionali BNL d’Italia, vinti dal potente tennista albiceleste nel 1989, suo anno migliore. In quella magica primavera, Mancini prima vinse a Monte Carlo, battendo Boris Becker in finale (7-5, 2-6, 7-6, 7-5 il punteggio). A maggio visse una vera settimana magica al Foro Italico, dove sconfisse l’astro nascente del tennis mondiale Andre Agassi in una delle finali più belle del torneo (6-3, 4-6, 2-6, 7-6, 6-1 il punteggio, salvando alcuni match point nel quarto set). Poco dopo raggiunse anche i quarti a Roland Garros, suo miglior piazzamento di sempre uno Slam. Risultati eccellenti, che nello stesso anno lo portarono all’ottavo posto del ranking ATP, suo miglior piazzamento in carriera.

Dotato di un tennis potente ed aggressivo, in cui spiccava un bellissimo rovescio (da argentino “doc”), la sua carriera ad altissimo livello è durata poco, martoriato dagli infortuni, che l’hanno di fatto costretto al ritiro a soli 25 anni nel 1994 (rientrò nel ’96 giocando una manciata di Challenger, tra cui quello di Napoli).

Svolta quindi in casa Fognini, col passaggio da Corrado Barazzutti all’argentino, che, appesa la racchetta al chiodo, è stato anche capitano di Davis del suo paese.

I due hanno oggi iniziato la preparazione per il 2021. Auguriamo a Fabio una pronta ripresa dopo un 2020 davvero sfortunato tra l’operazione e la positività al Covid-19.

Marco Mazzoni