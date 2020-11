Le Finals ATP avranno una “bolla” stretta: Hotel di fronte alla O2 Arena. Tutti i dettagli del torneo che inizierà il prossimo 15 novembre. Giovedì il sorteggio dei Gruppi

Domenica prossima, 15 novembre, inizierà l’edizione 2020 delle FinalS ATP (la 50a!), che sarà speciale e diversa da tutte le altre fino ad oggi, proprio a causa del periodo di pandemia che stiamo vivendo oggi. Il circuito maschile ha fatto un grande sforzo per far andare avanti l’avvenimento anche senza spettatori sulle tribune – e riducendo solo un po’ il montepremi – ma la gara avrà, come ci si aspettava già, molti vincoli, dagli alloggi, ai giudici di linea, passando per il numero di accompagnatori.

La maggior parte dei dettagli sono già noti:

– Il sorteggio per delle Finals ATP si svolgerà giovedì 12 novembre;

– Le Finals ATP avranno una “bolla”, con i giocatori che non potranno uscire dalla zona di gara/albergo se non per motivi di forza maggiore. Chi violerà la zona verrà squalificato;

– L’hotel del torneo è l’Intercontinental, che si trova proprio di fronte al campo del torneo;

– I giocatori potranno portare al massimo tre accompagnatori alla competizione;

– Tutti gli accreditati dovranno arrivare al più tardi di venerdì per poter partecipare alla gara avranno bisogno di un test covid-19 (negativo);

– Solo quelli con sintomi saranno sottoposti a nuovi test durante la competizione;

– Non ci saranno giudici di linea e verrà utilizzato il sistema “Hawk eye live”;

– I gruppi di singolare si chiameranno “Londra 2020 e Tokyo 1970′ e nel doppio invece prenderanno il nome dei fratelli Bryan (Bob e Mike).