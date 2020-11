ATP Finals: Ecco gli otto per Londra. Matteo Berrettini prima riserva

Decisi i magnifici 8 che si giocheranno a Londra il titolo alle ATP Finals di Londra in programma dal 15 al 22 novembre prossimo. Prima apparizione per Rublev e Schwartzman, guidano il seeding i soliti noti Djokovic e Nadal. Berrettini sarà alla O2 Arena in qualità di riserva.

Prima Fascia

Novak Djokovic

Rafael Nadal

Seconda Fascia

Dominic Thiem

Daniil Medvedev

Terza Fascia

Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas

Quarta Fascia

Andrey Rublev

Diego Schwartzman

Riserva: Matteo Berrettini