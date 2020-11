Challenger Parma 2: I risultati completi del Secondo Turno. Roberto Marcora elimina Lorenzo Musetti. Fuori Nardi (Video)

QF: (LL)Andrea Arnaboldi (ITA) vs Frederico Ferreira Silva (POR)

QF: Liam Broady (GBR) vs (8)Maxime Cressy (FRA) [0-1]

QF: (7)Cedrik Marcel Stebe (GER) vs Roberto Marcora (ITA)

QF: Quentin Halys (FRA) vs (Q)Luca Vanni (ITA)

Challenger Parma 2 CH | Indoor | $44.820 – 2° Turno

PalaRaschi – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Luca Nardi vs [8] Maxime Cressy



CH Parma 2 Luca Nardi Luca Nardi 3 6 Maxime Cressy [8] Maxime Cressy [8] 6 7 Vincitore: M. CRESSY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 M. Cressy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Cressy 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [7] Cedrik-Marcel Stebe vs Kimmer Coppejans



CH Parma 2 Cedrik-Marcel Stebe [7] Cedrik-Marcel Stebe [7] 7 6 Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 6 4 Vincitore: C. STEBE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Stebe 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 6-3* ace 6-6 → 7-6 K. Coppejans 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 K. Coppejans 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Stebe 15-0 ace 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0

3. Roberto Marcora vs [4] Lorenzo Musetti



CH Parma 2 Roberto Marcora Roberto Marcora 3 6 6 Lorenzo Musetti [4] Lorenzo Musetti [4] 6 3 4 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Marcora 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Marcora 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [3] Quentin Halys / Tristan Lamasine vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul (non prima ore: 14:00)



CH Parma 2 Quentin Halys / Tristan Lamasine [3] Quentin Halys / Tristan Lamasine [3] 0 0 Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] • Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] 0 0 Vincitori: DOUMBIA / REBOUL per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Doumbia / Reboul 0-0

5. [1] Romain Arneodo / Luca Margaroli vs [4] Gregoire Barrere / Albano Olivetti