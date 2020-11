Roger Federer ed il suo ritorno in campo: ” Finché sento che dentro me c’è ancora spazio per il tennis, non penso ancora al ritiro”

Roger Federer sta continuando a lavorare duro per tornare a giocare a tennis ai massimi livelli. In una video chat con alcuni tifosi cinesi organizzata da un suo sponsor, Roger ha parlato delle sue condizioni fisiche, a cinque mesi dall’ultima operazione al ginocchio destro: “È un lungo processo ma devo dire che lo sto affrontando con uno spirito eccellente. Sento che sto migliorando, forse non da un giorno all’altro, ma sicuramente di settimana in settimana. La scorsa, ad esempio, sono stato sul campo cinque giorni su sei. È stata la prima volta da febbraio, dunque è decisamente una buona notizia

Se mi guardo alle spalle vedo i miei progressi”

“I miglioramenti sono incoraggianti, mi sto allenando con tutta l’intensità che mi permette il mio ginocchio. Voglio ritrovarmi sui campi per affrontare i migliori. Finché sento che dentro me c’è ancora spazio per il tennis, non penso ancora al ritiro”.