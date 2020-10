Challenger Parma 2 e Eckental: Il Tabellone di Quali con l’order of Play

Challenger Parma 2 CH | Indoor | $44.820

(1) Karlovskiy, Evgeny vs Bye

(Alt) Bocchi, Lorenzo vs (6) Draper, Jack

(2) Lamasine, Tristan vs (WC) Cobolli, Flavio

(WC) Gigante, Matteo vs (7) Ornago, Fabrizio

(3) Napolitano, Stefano vs Bortolotti, Marco

Rune, Holger Vitus Nodskov vs (8) Dalla Valle, Enrico

(4) Kuzmanov, Dimitar vs Vanni, Luca

(WC) Darderi, Luciano vs (5) Arnaboldi, Andrea

PalaRaschi – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Luciano Darderi vs [5] Andrea Arnaboldi

2. [Alt] Lorenzo Bocchi vs [6] Jack Draper

3. [WC] Matteo Gigante vs [7] Fabrizio Ornago

4. [2] Tristan Lamasine vs [WC] Flavio Cobolli (non prima ore: 16:30)

TC Parma – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Dimitar Kuzmanov vs Luca Vanni

2. [3] Stefano Napolitano vs Marco Bortolotti

3. Holger Vitus Nodskov Rune vs [8] Enrico Dalla Valle (non prima ore: 16:30)

(1) Blancaneaux, Geoffreyvs Bye(WC) Schonenberg, Tomvs (8) Jianu, Filip Cristian

(2) Bachinger, Matthias vs Simon, Tobias

(Alt) Moeller, Marvin vs (6) Lehecka, Jiri

(3) Sijsling, Igor vs (WC) Sanchez Martinez, Benito

(WC) Wiskandt, Max vs (7) Ajdukovic, Duje

(4) Klein, Lukas vs (Alt) Kirkin, Ergi

(Alt) Zima, Leopold vs (5) Haerteis, Johannes

1. [Alt] Marvin Moellervs [6] Jiri Lehecka2. [2] Matthias Bachingervs Tobias Simon3. [WC] Tom Schonenbergvs [8] Filip Cristian Jianu(non prima ore: 12:30)4. [WC] Max Wiskandtvs [7] Duje Ajdukovic5. [4] Lukas Kleinvs [Alt] Ergi Kirkin

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Leopold Zima vs [5] Johannes Haerteis

2. [3] Igor Sijsling vs [WC] Benito Sanchez Martinez