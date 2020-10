Gael Monfils vuole giocare fino a 40 anni: “La quarantena mi ha ucciso. Sono tornato senza fiducia e ho preso molte decisioni sbagliate”

Gael Monfils, 34 anni e all’11° posto del ranking ATP, ha annunciato che non gareggerà più nel 2020, ed ha anche parlato del futuro della sua carriera. Il francese assicura che giocherà almeno fino alle Olimpiadi di Parigi del 2024, quando compirà 38 anni, ma ammette addirittura che potrà giocare fino ai 40 anni.

“Voglio giocare fino a 40 anni, ma sicuramente almeno fino a 38 per competere alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Penso di poterlo fare se trovo un calendario adatto, come fanno Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Mi restano ancora degli anni meravigliosi davanti”, ha assicurato il francese.

Monfils è partito molto bene nel 2020, ma non ha vinto più una partita da quando il circuito è ripartito: “La quarantena mi ha ucciso. Sono tornato senza fiducia e ho preso molte decisioni sbagliate. Sono entrato in una spirale negativa e le cose sono andate molto male. Mentalmente, non sono al cento per cento e mi lascio scoraggiare facilmente”.