ATP Vienna e Nur-Sultan: Il programma completo di Giovedì 29 Ottobre (con il video della partita tra Sinner vs Ruud)

ATP 500 Vienna

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [SE] Daniel Evans vs [WC] Jurij Rodionov

2. [Q] Vasek Pospisil vs [4] Daniil Medvedev

3. Cristian Garin vs [2] Dominic Thiem (non prima ore: 17:30)

4. [3] Stefanos Tsitsipas vs Grigor Dimitrov

Next Gen Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jamie Murray / Neal Skupski vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

2. Hubert Hurkacz vs [LL] Lorenzo Sonego (non prima ore: 14:00)

3. [5] Andrey Rublev vs [WC] Jannik Sinner (non prima ore: 16:00)

4. [1] Mate Pavic / Bruno Soares vs Kevin Krawietz / Andreas Mies OR John Peers / Michael Venus

5. [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin

ATP 250 Nur-Sultan

Center Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Emil Ruusuvuori vs [8] Jordan Thompson

2. [3] Adrian Mannarino vs [Q] Yuichi Sugita

3. [WC] Andreas Seppi vs [PR] Mackenzie McDonald

4. [1] Benoit Paire vs Mikhail Kukushkin (non prima ore: 13:00)

Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Mohamed Safwat / Denis Yevseyev vs Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski

2. Marcelo Arevalo / Tomislav Brkic vs Rohan Bopanna / Frederik Nielsen

3. Matwe Middelkoop / Hugo Nys vs [4] Ben McLachlan / Franko Skugor (non prima ore: 09:00)

4. Luke Bambridge / Divij Sharan vs [2] Max Purcell / Luke Saville

5. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [PR] Mackenzie McDonald / Tommy Paul