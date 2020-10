Corsa alle ATP Finals: Schwartzman ottavo, Rublev insegue l’argentino. Monfils in pressing su Berrettini

Già definiti sei degli otto partecipanti alle ATP Finals che si terranno a Londra nel prossimo mese di novembre: sono certi della partecipazione al torneo di fine anno Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedev, Tsitsipas e Zverev. Restano ancora da assegnare due posti che, al momento, andrebbero a Schwartzman e Rublev: l’argentino tornerà in campo la prossima settimana nell’ATP 250 di Colonia 2 mentre il russo è ancora impegnato nel torneo di San Pietroburgo (ATP 500) e poi si sposterà ad Anversa.

Matteo Berrettini, decimo con 2.875 punti, si trova avanti di appena quindici punti su Gael Monfils, che la prossima settimana giocherà a Colonia e con tutta probabilità scavalcherà il tennista romano. In scia al transalpino, distaccati però di oltre cento punti, troviamo Shapovalov e Bautista Agut, ancora impegnati nei rispettivi tornei in corso di svolgimento.

QUALIFICATI: Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedev, Tsitsipas, Zverev

IN CORSA PER LA QUALIFICAZIONE

GIOCATORE – PUNTI LIVE – TORNEO IN CORSO – PROSSIMI TORNEI:

8. Schwartzman (ARG) – 3.180 – XX – ATP 250 Colonia 2 – ATP 500 Vienna – Masters 1000 Parigi-Bercy

9. Rublev (RUS) 3.109 – ATP 500 San Pietroburgo SF – ATP 250 Anversa – ATP 500 Vienna – Masters 1000 Parigi-Bercy

10. Berrettini (ITA) 2.875 – XX – XX – ATP 500 Vienna – Masters 1000 Parigi-Bercy

11. Monfils (FRA) 2.860 – XX – ATP 250 Colonia 2 – ATP 500 Vienna – Masters 1000 Parigi-Bercy

12. Shapovalov (CAN) 2.740 – ATP 500 San Pietroburgo QF – ATP 250 Colonia 2 – ATP 500 Vienna – Masters 1000 Parigi-Bercy

13. Bautista Agut (ESP) 2.665 – ATP 250 Colonia 1 QF – ATP 250 Colonia 2 – XX – Masters 1000 Parigi-Bercy