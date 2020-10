ATP Sardegna: Lorenzo Musetti vince il derby in maniera netta ed è ai quarti di finale. Primo 2002 a conquistare un quarto in un torneo ATP

Lorenzo Musetti domina Andrea Pellegrino nel secondo turno del torneo ATP 250 di Sardegna.

Il 18enne di Carrara, che aveva giocato in doppio con Fabio Fognini è risultato negativo ai successivi controlli (come Sonego e Vavassori, avversari/vincitori nel match di primo turno del torneo) e dunque prosegue la sua corsa.

Lorenzo, n. 143 del ranking, ha sconfitto Andrea con il risultato di 62 61 in 59 minuti di partita approdando in questo modo ai quarti.

Da segnalare che l’incontro non è mai stato in discussione per l’ottima prova del giovane azzurro che ha messo in difficoltà il tennista pugliese che però in alcune occasioni ha commesso dei banali errori gratuiti.

Con questa vittoria, che gli vale il primo quarto di finale a livello ATP, Lorenzo Musetti diventa il primo giocatore nato nel 2002 a raggiungere i quarti di finale in un torneo ATP.

Ai quarti di finale Lorenzo Musetti sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann classe 1991 e n.101 ATP che in mattinata ha dominato Casper Ruud, n.3 del seeding, con il risultato di 62 61.