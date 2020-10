Il bizzarro episodio capitato a Ilya Ivashka a San Pietroburgo (Video)

Davvero insolito l’episodio occorso a Ilya Ivashka nel corso del suo match a San Pietroburgo. Il bielorusso, opposto al francese Mannarino, durante un medical time out ha chiesto di poter correre al bagno per un bisogno urgente. L’uscita dal campo tuttavia costa a Ivashka un code violation per il tempo perso, con ben 3 penalità accumulate. Non l’ha presa proprio benissimo Ilya, come ben si vede dal video di Tennis Tv…

From 0-100 real quick 😳 A bizarre moment of controversy in St Petersburg… pic.twitter.com/GmvOCHtBMC — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2020

Marco Mazzoni