Challenger Parma e Barcellona: LIVE le Finali. In campo Salvatore Caruso a Parma (LIVEVIDEO)

Challenger Parma CH | Terra | e132.280 – Finale

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Frances Tiafoe vs [5] Salvatore Caruso



Il match deve ancora iniziare

Challenger Barcelona CH | Terra | e44.820 – Semifinale e Finale

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Andrea Collarini vs Carlos Alcaraz



CH Barcelona Andrea Collarini Andrea Collarini 3 5 Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 6 7 Vincitore: C. ALCARAZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 A. Collarini 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-4 → 2-4 A. Collarini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Collarini 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Andrea Collarini OR Carlos Alcaraz vs [4] Damir Dzumhur (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare