Roland Garros: I risultati completi del Day 9. Novak Djokovic ai quarti di finale. Bene anche Tsitsipas e Rublev. Ok Kvitova

Il risultato dice 6-4 6-3 6-3, ma Novak Djokovic (ATP 1) ha faticato più di quanto racconta il punteggio per aver ragione in 2h25′ di Karen Khachanov (16) negli ottavi di finale del Roland Garros. Il serbo ha infatti avuto due o tre passaggi a vuoto che il russo, il primo ad impensierirlo veramente in questo torneo, non è però riuscito a sfruttare.

Sempre in campo maschile anche Stefanos Tsitsipas (6) ha superato il turno battendo il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set per 6-3 7-6 (11/9) 6-2. A sfidare il 22enne greco sarà il russo Andrei Rublev (12) che con il risultato di 6-7 (4/7) 7-5 6-4 7-6 (7/3) ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics (63).

Nel tabellone femminile Petra Kvitova (WTA 11), vincente contro Shuai Zang (39) per 6-2 6-4, giocherà il suo quarto di finale contro Laura Siegemund (66), che dal canto suo ha piegato con il risultato di 7-5 6-2 Paula Badosa (87).

Roland Garros – Ottavi di Finale

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Petra Kvitova vs Shuai Zhang



Grigor Dimitrov vs Stefanos Tsitsipas



Novak Djokovic vs Karen Khachanov



Fiona Ferro vs Sofia Kenin



Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Marton Fucsovics vs Andrey Rublev



Ons Jabeur vs Danielle Collins



Pablo Carreno busta vs Daniel Altmaier



Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Laura Siegemund vs Paula Badosa



Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova



Robert Farah / Juan Sebastian Cabal vs Tim Puetz / Frederik Nielsen



Court 14 – Ore: 11:00

Iga Swiatek / Nicole Melichar vs Demi Schuurs / Kveta Peschke



Joe Salisbury / Rajeev Ram vs Bruno Soares / Mate Pavic