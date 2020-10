Circuito Challenger: Nuovo torneo a Parma indoor alla fine di Ottobre

C’è un nuovo evento nel calendario dei tornei Challenger di scena in Italia. Da sabato 31 ottobre a domenica 8 novembre saranno disputati gli Internazionali di Tennis Città di Parma, ATP Challenger 80 organizzato da MEF Tennis Events. La manifestazione sarà ospitata dal PalaRaschi (il palazzetto dello sport della città), dal Tennis Club Parma (anche noto come Tennis Club Mariano) e dal Tennis Club President del presidente Romano Botti, già sede degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna in corso fino a domenica 11 ottobre. I match si giocheranno su campi in Play-it indoor.

Marchesini spiega la nascita del torneo – L’annuncio da parte di Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events: “L’ATP ci ha contattato per verificare la possibilità di organizzare un torneo indoor a inizio novembre, nella settimana in cui il calendario prevede il Challenger di Eckental in Germania ed il Masters 1000 di Parigi Bercy. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità e abbiamo immediatamente contattato l’amministrazione comunale di Parma, che si è detta entusiasta di questa occasione. Poi abbiamo presentato il progetto alla Regione Emilia Romagna e all’APT Servizi (Azienda di Promozione Turistica, ndr) del presidente Davide Cassani, che è stato informato della nascita della manifestazione prima della conferenza stampa di presentazione degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. Senza il supporto delle istituzioni sarebbe impossibile solo pensare di poter organizzare un evento di questa portata: siamo pronti e carichi in vista dell’ultimo torneo del nostro 2020”.

MEF Tennis Events protagonista del 2020 – MEF Tennis Events, società che organizza tornei internazionali e nazionali dal 2007, chiuderà così una stagione tanto particolare quanto ricca di manifestazioni e momenti da ricordare. A giugno il Tennis Clud Todi 1971 ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti, vinti da Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Poi il numero 46 del mondo ha firmato la doppietta conquistando il titolo del secondo torneo del 2020 targato MEF Tennis Events, quello nazionale a partecipazione straniera ospitato dal Tennis Club Perugia (trofeo femminile alla russa Liudmila Samsonova). Ad agosto nuovamente a Todi per le Finali di Serie A1 BMW, in cui a trionfare sono stati il Park Tennis Club Genova di Lorenzo Musetti ed il Circolo Tennis Lucca delle sorelle Jessica e Tatiana Pieri. Subito dopo, nella stessa sede sono andati in scena gli Internazionali di Tennis Città di Todi, torneo ATP Challenger 100 che ha registrato il successo del tedesco Yannick Hanfmann. Infine, in attesa di scoprire il nuovo campione degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, lo stesso Lorenzo Musetti ha alzato al cielo il trofeo degli Internazionali di Tennis Città di Forlì, l’ATP Challenger 100 che ha acceso l’entusiasmo del circolo Tennis Villa Carpena. E come detto non finisce qui: appuntamento sabato 31 ottobre con l’inizio delle qualificazioni degli Internazionali di Tennis Città di Parma.