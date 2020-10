Challenger Parma, Benchetrit furioso: “In questi tornei sempre campi impraticabili”

Elliot Benchetrit su tutte le furie al Challenger di Parma. Il tennista transalpino, numero tre del seeding del torneo cadetto, non ha accettato le condizioni del terreno di gioco (su Parma si è abbattuta una forte pioggia nella notte, con gli organizzatori costretti a posticipare l’inizio dei match di trenta minuti su due campi e di quasi due ore sul Campo 1) e si è ritirato al termine del primo set perso 6-2 contro lo statunitense Ulises Blanch. Il francese ha avuto un lungo battibecco con il giudice di sedia Nicholas Stellabotte e ha commentato: “In tutti i tornei di questo tipo, quando piove, ci sono campi impraticabili. È impossibile giocare qui, non è accettabile questa situazione. Peso 90 chili, se mi rompo una caviglia cosa succede? Vieni tu (riferito al giudice di sedia, ndr) a giocare, io non posso. È incredibile, perché non si è aspettata mezza giornata prima di farci tornare in campo?“.

Dall’inviato a Parma, Lorenzo Carini