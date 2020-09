Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Stan Wawrinka domina Andy Murray

Non ha avuto problemi Stan Wawrinka (ATP 17) ad accedere al secondo turno del Roland Garros, superando un avversario illustre come Andy Murray (111). Il vodese si è imposto sul britannico con il punteggio di 6-1 6-3 6-2 al termine di una partita che ha visto il tennista elvetico dominare l’incontro dal primo all’ultimo scambio.

L’incontro si è messo subito sui binari giusti per il 35enne rossocrociato, che ha potuto approfittare anche della condizione non eccellente del suo avversario messo in difficoltà anche dalle condizione climatiche con la terra rossa del centrale parigino particolarmente pesanteAd attendere il tre volte vincitore di uno slam ci sarà ora il tedesco Dominik Koepfer (66), bravo ad imporsi sul francese Antoine Hoang (129).

Roland Garros – 1° Turno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Jannik Sinner vs David Goffin



GS Roland Garros Jannik Sinner Jannik Sinner 7 6 6 David Goffin [11] David Goffin [11] 5 0 3 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 David Goffin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 David Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 David Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 David Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Jannik Sinner 3-3 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 3-2 → 3-3 Jannik Sinner 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Simona Halep vs Sara Sorribes tormo



GS Roland Garros Simona Halep [1] Simona Halep [1] 6 6 Sara Sorribes tormo Sara Sorribes tormo 4 0 Vincitore: Simona Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Simona Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 5-0 → 6-0 Sara Sorribes tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Sara Sorribes tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Simona Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sara Sorribes tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Sara Sorribes tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Sara Sorribes tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Simona Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Sara Sorribes tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Simona Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sara Sorribes tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Simona Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sara Sorribes tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Anett Kontaveit vs Caroline Garcia



GS Roland Garros Anett Kontaveit [17] Anett Kontaveit [17] 4 6 4 Caroline Garcia Caroline Garcia 6 3 6 Vincitore: Caroline Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Anett Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anett Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anett Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Anett Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anett Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Anett Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Anett Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anett Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Anett Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Anett Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anett Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Stan Wawrinka vs Andy Murray



GS Roland Garros Stan Wawrinka [16] Stan Wawrinka [16] 6 6 6 Andy Murray Andy Murray 1 3 2 Vincitore: Stan Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Andy Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Andy Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Andy Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Stan Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Andy Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Andy Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Stan Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Andy Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Stan Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Andy Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Andy Murray 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Andy Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Andy Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Andy Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A A-40 40-A 1-1 → 2-1 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1

GS Roland Garros Victoria Azarenka [10] Victoria Azarenka [10] 6 6 Danka Kovinic Danka Kovinic 1 2 Vincitore: Victoria Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Danka Kovinic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Danka Kovinic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Danka Kovinic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Danka Kovinic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Danka Kovinic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Danka Kovinic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Victoria Azarenkavs Danka Kovinic

Jurij Rodionov vs Jeremy Chardy



GS Roland Garros Jurij Rodionov Jurij Rodionov 3 4 7 6 10 Jeremy Chardy Jeremy Chardy 6 6 6 4 8 Vincitore: Jurij Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 10-8 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 9-8 → 10-8 Jeremy Chardy 15-0 15-15 15-30 15-40 8-8 → 9-8 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 7-8 → 8-8 Jeremy Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 0-15* 15-15* 30-15* 15-15* 30-15* 30-30* 40-30* 40-40* 30-15* 40-40* 40-A* 40-40* 40-A* 40-40* 40-A* 40-40* 40-A* 40-40* 40-A* 6-6 → 6-7 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 6-5 → 6-6 Jeremy Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Jeremy Chardy 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jeremy Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jeremy Chardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Jeremy Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-0 → 2-1 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Jeremy Chardy 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Jeremy Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jeremy Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Jurij Rodionov 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Jeremy Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Jeremy Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jeremy Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 0*-0 2*-2 2-3* 3-3* 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 3-3* 4*-4 5-4* 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 5-4* 5*-6 6*-6 5*-6 6*-6 7-6* 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Jeremy Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Jeremy Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Jurij Rodionov 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Jeremy Chardy 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Jeremy Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jurij Rodionov 15-15 15-30 30-30 0-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 Jeremy Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-0 → 2-1 Jeremy Chardy 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jeremy Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Jurij Rodionov 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Jeremy Chardy 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jeremy Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Jurij Rodionov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Jeremy Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jeremy Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jurij Rodionov 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jeremy Chardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jurij Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Jeremy Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jeremy Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jeremy Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 0-1 → 1-1 Jeremy Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

Johanna Konta vs Cori Gauff



GS Roland Garros Johanna Konta [9] Johanna Konta [9] 3 3 Cori Gauff Cori Gauff 6 6 Vincitore: Cori Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Johanna Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Cori Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Johanna Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Cori Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Johanna Konta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 Cori Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Johanna Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Cori Gauff 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Johanna Konta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Cori Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Johanna Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Cori Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Johanna Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 Cori Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 Johanna Konta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Cori Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-2 → 0-3 Johanna Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Cori Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Dennis Novak



GS Roland Garros Alexander Zverev [6] Alexander Zverev [6] 7 6 6 Dennis Novak Dennis Novak 5 2 4 Vincitore: Alexander Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Dennis Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Dennis Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Dennis Novak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-1 → 3-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Dennis Novak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Dennis Novak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Alexander Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 5-2 → 6-2 Dennis Novak 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Dennis Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Dennis Novak 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Dennis Novak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Dennis Novak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Dennis Novak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Dennis Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 Alexander Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Dennis Novak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Dennis Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Dennis Novak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Margarita Gasparyan vs Elise Mertens



GS Roland Garros Margarita Gasparyan Margarita Gasparyan 2 3 Elise Mertens [16] Elise Mertens [16] 6 6 Vincitore: Elise Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Margarita Gasparyan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 3-4 → 3-5 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Margarita Gasparyan 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 Margarita Gasparyan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Margarita Gasparyan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Margarita Gasparyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 2-5 → 2-6 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Margarita Gasparyan 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Margarita Gasparyan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Margarita Gasparyan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Anna Karolina Schmiedlova vs Venus Williams



GS Roland Garros Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 6 6 Venus Williams Venus Williams 4 4 Vincitore: Anna Karolina Schmiedlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Venus Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Venus Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Venus Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 Venus Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Venus Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Venus Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Venus Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Venus Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 Venus Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Benoit Paire vs Soonwoo Kwon



GS Roland Garros Benoit Paire [23] Benoit Paire [23] 7 6 6 Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 5 4 4 Vincitore: Benoit Paire Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Benoit Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Benoit Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 Soonwoo Kwon 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Benoit Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 3-2 → 3-3 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Benoit Paire 30-0 30-15 15-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Benoit Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Soonwoo Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Benoit Paire 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Benoit Paire 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 Benoit Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Benoit Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Benoit Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Benoit Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 6-5 → 7-5 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Benoit Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Benoit Paire 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Benoit Paire 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Benoit Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Benoit Paire 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Miomir Kecmanovic vs Diego Schwartzman



GS Roland Garros Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 0 1 3 Diego Schwartzman [12] Diego Schwartzman [12] 6 6 6 Vincitore: Diego Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Diego Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Diego Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Diego Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Diego Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Diego Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Diego Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 Diego Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 0 5 Maria Sakkari [20] Maria Sakkari [20] 6 7 Vincitore: Maria Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-5 → 5-6 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 1-0 → 1-1 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Ajla Tomljanovicvs Maria Sakkari

Daniel Evans vs Kei Nishikori



GS Roland Garros Daniel Evans [32] Daniel Evans [32] 6 1 6 6 4 Kei Nishikori Kei Nishikori 1 6 7 1 6 Vincitore: Kei Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Kei Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Daniel Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-2 → 0-3 Daniel Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Kei Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Daniel Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Kei Nishikori 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Daniel Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 0-0* 1*-0 2*-0 1*-0 2*-0 2-1* 2*-0 2-1* 2-2* 2-1* 2*-3 2*-4 2-5* 2-2* 2-6* 3*-6 2-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Daniel Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Kei Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Daniel Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Daniel Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-5 → 3-5 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 Daniel Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Daniel Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-3 → 1-3 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Daniel Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Daniel Evans 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Daniel Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kei Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Kei Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Daniel Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kei Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Barbora Strycova vs Varvara Lepchenko



GS Roland Garros Barbora Strycova [32] Barbora Strycova [32] 7 6 Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 5 2 Vincitore: Barbora Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Barbora Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Barbora Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Barbora Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Barbora Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 6-5 → 7-5 Barbora Strycova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Barbora Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Barbora Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-2 → 3-3 Barbora Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Barbora Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Barbora Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Corentin Moutet vs Lorenzo Giustino



GS Roland Garros Corentin Moutet Corentin Moutet 0 6 6 3 Lorenzo Giustino • Lorenzo Giustino 0 0 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lorenzo Giustino 3-4 Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-0* 0*-1 1*-1 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2-1* 2-2* 3*-2 2-2* 3*-2 3*-3 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 3*-3 5*-4 5-3* 5*-5 5-6* 6-6* 5*-5 6-6* 6*-7 6-6* 7*-7 6*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 4-0 → 5-0 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 11:00

Marie Bouzkova vs Kaia Kanepi



GS Roland Garros Marie Bouzkova Marie Bouzkova 6 4 2 Kaia Kanepi Kaia Kanepi 4 6 6 Vincitore: Kaia Kanepi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Kaia Kanepi 15-0 40-0 2-5 → 2-6 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Kaia Kanepi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Marie Bouzkova 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Kaia Kanepi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Kaia Kanepi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-4 → 2-5 Kaia Kanepi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kaia Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kaia Kanepi 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Kaia Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Kaia Kanepi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Kaia Kanepi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kaia Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Elliot Benchetrit vs John Isner



GS Roland Garros Elliot Benchetrit Elliot Benchetrit 4 1 3 John Isner [21] John Isner [21] 6 6 6 Vincitore: John Isner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 John Isner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Elliot Benchetrit 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 John Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Elliot Benchetrit 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 John Isner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elliot Benchetrit 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 John Isner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elliot Benchetrit 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 John Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elliot Benchetrit 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 John Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Elliot Benchetrit 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 John Isner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Elliot Benchetrit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 John Isner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 0-1 → 0-2 Elliot Benchetrit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 John Isner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Elliot Benchetrit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 John Isner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Elliot Benchetrit 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 John Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Elliot Benchetrit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 John Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Elliot Benchetrit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 John Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elliot Benchetrit 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Borna Coric vs Norbert Gombos



GS Roland Garros Borna Coric [24] Borna Coric [24] 4 6 3 4 Norbert Gombos Norbert Gombos 6 3 6 6 Vincitore: Norbert Gombos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Norbert Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-4 → 3-4 Norbert Gombos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Norbert Gombos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-2 → 1-2 Norbert Gombos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Norbert Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Norbert Gombos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Norbert Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Borna Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Norbert Gombos 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Borna Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 3-3 → 4-3 Norbert Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Norbert Gombos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Norbert Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Norbert Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Borna Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 Norbert Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Anna Kalinskaya vs Eugenie Bouchard



GS Roland Garros Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 4 4 Eugenie Bouchard Eugenie Bouchard 6 6 Vincitore: Eugenie Bouchard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Eugenie Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Eugenie Bouchard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Eugenie Bouchard 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Eugenie Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Eugenie Bouchard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Eugenie Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Eugenie Bouchard 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 3-2 → 3-3 Eugenie Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Eugenie Bouchard 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 Eugenie Bouchard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 11:00

Sebastian Korda vs Andreas Seppi



GS Roland Garros Sebastian Korda Sebastian Korda 6 4 6 6 Andreas Seppi Andreas Seppi 2 6 3 3 Vincitore: Sebastian Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Andreas Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Andreas Seppi 0-15 0-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Andreas Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Andreas Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Andreas Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Andreas Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Andreas Seppi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Andreas Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marco Cecchinato vs Alex De minaur



GS Roland Garros Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 6 6 Alex De minaur [25] Alex De minaur [25] 6 4 0 Vincitore: Marco Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Alex De minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Marco Cecchinato 4-5 Alex De minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 3-4 → 4-4 Alex De minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 Marco Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Alex De minaur 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Marco Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-2 → 1-2 Marco Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 0*-0 1-1* 2*-1 1-1* 2*-1 3*-1 2*-1 4-1* 3*-1 3-2* 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 3-2* 5*-6 6*-6 7-6* 6*-6 7-6* 7-7* 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 7-7* 8*-8 9-8* 8*-8 9-9* 10*-9 9-9* 6-6 → 7-6 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Marco Cecchinato 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Alex De minaur 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 1-1 → 1-2 Alex De minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Camila Giorgi vs Martina Trevisan



GS Roland Garros Camila Giorgi • Camila Giorgi 0 5 0 Martina Trevisan Martina Trevisan 0 7 3 Vincitore: Martina Trevisan per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Camila Giorgi 0-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-2 → 0-3 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Greet Minnen vs Nadia Podoroska



GS Roland Garros Greet Minnen Greet Minnen 2 1 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 6 6 Vincitore: Nadia Podoroska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 11:00

Anna Blinkova vs Astra Sharma



GS Roland Garros Anna Blinkova Anna Blinkova 3 6 5 Astra Sharma Astra Sharma 6 2 7 Vincitore: Astra Sharma Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Astra Sharma 15-0 30-0 5-5 → 5-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 5-4 → 5-5 Astra Sharma 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Astra Sharma 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Astra Sharma 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Astra Sharma 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Astra Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Pablo Andujar vs Stefano Travaglia



GS Roland Garros Pablo Andujar Pablo Andujar 3 4 4 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 6 Vincitore: Stefano Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Pablo Andujar 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 Pablo Andujar 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Pablo Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Pablo Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Pablo Andujar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-4 → 3-5 Pablo Andujar 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Pablo Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 2-3 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Pablo Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Pablo Andujar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Pablo Andujar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

Jordan Thompson vs Radu Albot



GS Roland Garros Jordan Thompson Jordan Thompson 2 4 1 Radu Albot Radu Albot 6 6 6 Vincitore: Radu Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Jordan Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Radu Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Jordan Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 0-4 → 1-4 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Jordan Thompson 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Jordan Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Jordan Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 3-5 → 4-5 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Jordan Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 2-4 → 2-5 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jordan Thompson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Radu Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Jordan Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jordan Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Jordan Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Jordan Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 0-4 → 1-4 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Jordan Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Jordan Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 6 6 Shelby Rogers Shelby Rogers 2 3 Vincitore: Kamilla Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Shelby Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Shelby Rogers 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Shelby Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Shelby Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Kamilla Rakhimovavs Shelby Rogers

Tomas Machac vs Taylor Fritz



GS Roland Garros Tomas Machac Tomas Machac 5 6 6 6 3 Taylor Fritz [27] Taylor Fritz [27] 7 7 1 2 6 Vincitore: Taylor Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Taylor Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Tomas Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Tomas Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-4 → 2-4 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Tomas Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-3 → 0-4 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Tomas Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Tomas Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Tomas Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 3-2 → 4-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Tomas Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Taylor Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Tomas Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Tomas Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Tomas Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Taylor Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Tomas Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Taylor Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Tomas Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 0-0* 1*-1 1-2* 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1-2* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 1*-4 2-6* 6-6 → 6-7 Tomas Machac 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Tomas Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 4-5 → 5-5 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Tomas Machac 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Tomas Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Tomas Machac 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Tomas Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Tomas Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Tomas Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Tomas Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Tomas Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Tomas Machac 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Tomas Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Irina-Camelia Begu vs Jil Teichmann



GS Roland Garros Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 6 4 6 Jil Teichmann Jil Teichmann 4 6 3 Vincitore: Irina-Camelia Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-5 → 4-5 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Jil Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 4-3 → 4-4 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nina Stojanovic vs Barbora Krejcikova



GS Roland Garros Nina Stojanovic Nina Stojanovic 3 5 Barbora Krejcikova Barbora Krejcikova 6 7 Vincitore: Barbora Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Nina Stojanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Nina Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Nina Stojanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Nina Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Nina Stojanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 0-3 → 1-3 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Nina Stojanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nina Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Nina Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Nina Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Nina Stojanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Nina Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 11:00

Maddison Inglis vs Ekaterina Alexandrova



GS Roland Garros Maddison Inglis Maddison Inglis 3 3 Ekaterina Alexandrova [27] Ekaterina Alexandrova [27] 6 6 Vincitore: Ekaterina Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Maddison Inglis 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Maddison Inglis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Maddison Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Maddison Inglis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Maddison Inglis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 Maddison Inglis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-2 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 Maddison Inglis 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Federico Coria vs Jason Jung



GS Roland Garros Federico Coria Federico Coria 7 7 7 Jason Jung Jason Jung 5 6 6 Vincitore: Federico Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-1 6*-3 5-3* 6-6 → 7-6 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Jason Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Federico Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-5 → 5-5 Jason Jung 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Federico Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Jason Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Jason Jung 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Federico Coria 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Jason Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Federico Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jason Jung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-0 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 0-1* 4-2* 4*-3 5*-3 4-2* 5*-3 5-4* 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 5-4* 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Jason Jung 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Federico Coria 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Jason Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jason Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Federico Coria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jason Jung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Federico Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Jason Jung 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Federico Coria 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Jason Jung 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Federico Coria 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Jason Jung 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Federico Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Jason Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Federico Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 Jason Jung 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jason Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jason Jung 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Jason Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Federico Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 0-1

Federico Delbonis vs Juan Ignacio Londero



GS Roland Garros Federico Delbonis Federico Delbonis 4 6 6 6 12 Juan Ignacio Londero Juan Ignacio Londero 6 7 2 1 14 Vincitore: Juan Ignacio Londero Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 12-14 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 12-13 → 12-14 Federico Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 12-12 → 12-13 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 40-15 12-11 → 12-12 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 11-11 → 12-11 Juan Ignacio Londero 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 11-10 → 11-11 Federico Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 10-10 → 11-10 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 9-10 → 10-10 Federico Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 9-9 → 9-10 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 8-9 → 9-9 Federico Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 8-8 → 8-9 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 7-8 → 8-8 Federico Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 7-7 → 7-8 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 0*-0 0*-15 0*-30 0*-0 0*-30 15*-30 30*-30 40*-30 30*-30 40*-40 A*-40 40*-30 A*-40 40*-40 A*-40 40*-40 6-6 → 7-6 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Federico Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Juan Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Federico Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 Juan Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Federico Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-2 → 4-3 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Federico Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Federico Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Federico Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Federico Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Federico Delbonis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Federico Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1*-2 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Juan Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 5-6 → 6-6 Federico Delbonis 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Federico Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Federico Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Federico Delbonis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Federico Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 2-3 → 2-4 Federico Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Dayana Yastremska vs Daria Gavrilova



GS Roland Garros Dayana Yastremska [24] Dayana Yastremska [24] 4 3 Daria Gavrilova Daria Gavrilova 6 6 Vincitore: Daria Gavrilova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Daria Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Daria Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Daria Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Daria Gavrilova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Daria Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Daria Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Daria Gavrilova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Daria Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 Daria Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Daria Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 11:00

Benjamin Bonzi vs Emil Ruusuvuori



GS Roland Garros Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 6 4 6 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 2 4 6 4 Vincitore: Benjamin Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Benjamin Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Emil Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Emil Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 Emil Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Benjamin Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Emil Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Benjamin Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Benjamin Bonzi 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Emil Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Benjamin Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Emil Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Benjamin Bonzi 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Emil Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Benjamin Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Benjamin Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Emil Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Benjamin Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Emil Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Benjamin Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 3-1 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Benjamin Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Emil Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Benjamin Bonzi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Benjamin Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Emil Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-1 → 4-1 Benjamin Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Emil Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Emil Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

Aliaksandra Sasnovich vs Anna-Lena Friedsam



GS Roland Garros Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 6 2 6 Anna-Lena Friedsam Anna-Lena Friedsam 2 6 3 Vincitore: Aliaksandra Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Dominik Koepfer vs Antoine Hoang



GS Roland Garros Dominik Koepfer Dominik Koepfer 6 3 6 6 Antoine Hoang Antoine Hoang 2 6 1 1 Vincitore: Dominik Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Antoine Hoang 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Dominik Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Antoine Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Antoine Hoang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Dominik Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Antoine Hoang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Antoine Hoang 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Dominik Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Antoine Hoang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Antoine Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Dominik Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Antoine Hoang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Dominik Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 2-5 → 3-5 Antoine Hoang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Antoine Hoang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Dominik Koepfer 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Antoine Hoang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Dominik Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Antoine Hoang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Antoine Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Dominik Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Antoine Hoang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Antoine Hoang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Dominik Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Antoine Hoang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

