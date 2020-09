Combined Roma: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale (LIVE). Novak DJokovic approda ai quarti di finale

Novak Djokovic (ATP 1) non ha avuto vita facile nel derby serbo valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma contro Filip Krajinovc (29), il quale gli ha dato del filo da torcere in particolare nel primo set, che il numero uno mondiale ha concluso con ben 27 errori non forzati. Il 28enne ha rubato il servizio in entrata a Nole, che ha però subito pareggiato i conti, e ha sprecato nel tie-break un vantaggio di 3 punti. Dopo due break conquistati nella seconda frazione Djokovic ha chiuso la contesa dopo 2h09″ con il punteggio di 7-6 (9/7) 6-3.

Combined Roma – Ottavi di Finale – Terra

Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Matteo Berrettini vs [WC] Stefano Travaglia



ATP Rome Matteo Berrettini [4] Matteo Berrettini [4] 7 7 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2. [1] Simona Halep vs Dayana Yastremska (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Simona Halep [1] Simona Halep [1] 7 6 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 5 4 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Halep 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Yastremska 15-0 30-0 3-1 → 3-2 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Yastremska 15-0 15-15 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 D. Yastremska 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 S. Halep 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [1] Novak Djokovic vs Filip Krajinovic



ATP Rome Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 Filip Krajinovic Filip Krajinovic 6 3 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* df 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 df 7-6* 7-7* 8*-7 df 6-6 → 7-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. Dusan Lajovic vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 19:00)



ATP Rome Dusan Lajovic Dusan Lajovic 1 3 Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 6 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 0-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-5 → 1-6 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

5. Polona Hercog vs [12] Marketa Vondrousova



WTA Rome Polona Hercog • Polona Hercog 0 6 0 Marketa Vondrousova [12] Marketa Vondrousova [12] 0 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Hercog 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 P. Hercog 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 P. Hercog 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Anna Blinkova vs [2] Karolina Pliskova



WTA Rome Anna Blinkova Anna Blinkova 4 3 Karolina Pliskova [2] Karolina Pliskova [2] 6 6 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Blinkova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Pliskova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2. Ugo Humbert vs [12] Denis Shapovalov



ATP Rome Ugo Humbert Ugo Humbert 7 1 4 Denis Shapovalov [12] Denis Shapovalov [12] 6 6 6 Vincitore: D. SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-3 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 U. Humbert 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [9] Garbiñe Muguruza vs [7] Johanna Konta



WTA Rome Garbiñe Muguruza [9] Garbiñe Muguruza [9] 6 6 Johanna Konta [7] Johanna Konta [7] 4 1 Vincitore: G. MUGURUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Konta 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Konta 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [Q] Lorenzo Musetti vs [Q] Dominik Koepfer (non prima ore: 17:00)



ATP Rome Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 4 0 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 6 6 Vincitore: D. KOEPFER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Svetlana Kuznetsova vs [4] Elina Svitolina (non prima ore: 19:00)



WTA Rome Svetlana Kuznetsova Svetlana Kuznetsova 6 4 Elina Svitolina [4] Elina Svitolina [4] 7 6 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Grigor Dimitrov vs [WC] Jannik Sinner



ATP Rome Grigor Dimitrov [15] Grigor Dimitrov [15] 4 6 6 Jannik Sinner Jannik Sinner 6 4 4 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. Casper Ruud vs Marin Cilic (non prima ore: 14:00)



ATP Rome Casper Ruud Casper Ruud 6 7 Marin Cilic Marin Cilic 2 6 Vincitore: C. RUUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Cilic 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Cilic 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Cilic 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Cilic 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [SE] Victoria Azarenka vs [Q] Daria Kasatkina



WTA Rome Victoria Azarenka Victoria Azarenka 6 Daria Kasatkina Daria Kasatkina * 6 Vincitore: V. AZARENKA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* -* 6-6 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 0-40 5-6 → 6-6 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 5-6 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [8] Diego Schwartzman vs Hubert Hurkacz



ATP Rome Diego Schwartzman [8] Diego Schwartzman [8] 3 6 6 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 6 2 4 Vincitore: D. SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Schwartzman 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Schwartzman 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Danka Kovinic vs [11] Elise Mertens



WTA Rome Danka Kovinic Danka Kovinic 4 4 Elise Mertens [11] Elise Mertens [11] 6 6 Vincitore: E. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 D. Kovinic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Kovinic 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 E. Mertens 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [10] Elena Rybakina vs Yulia Putintseva



WTA Rome Elena Rybakina [10] Elena Rybakina [10] 6 6 2 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 4 7 6 Vincitore: Y. PUTINTSEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Rybakina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Rybakina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 E. Rybakina 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Rybakina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 E. Rybakina 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs [6] Veronika Kudermetova / Katerina Siniakova



WTA Rome Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [1] 7 6 Veronika Kudermetova / Katerina Siniakova [6] Veronika Kudermetova / Katerina Siniakova [6] 6 4 Vincitori: HSIEH / STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Kudermetova / Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 V. Kudermetova / Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 S. Hsieh / Strycova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Kudermetova / Siniakova 15-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Kudermetova / Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Kudermetova / Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 V. Kudermetova / Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 V. Kudermetova / Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 V. Kudermetova / Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 V. Kudermetova / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 V. Kudermetova / Siniakova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 2-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 V. Kudermetova / Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

4. Lucie Hradecka / Andreja Klepac vs Hayley Carter / Luisa Stefani



WTA Rome Lucie Hradecka / Andreja Klepac Lucie Hradecka / Andreja Klepac 7 4 8 Hayley Carter / Luisa Stefani Hayley Carter / Luisa Stefani 6 6 10 Vincitori: CARTER / STEFANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 H. Carter / Stefani 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 df 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Carter / Stefani 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 H. Carter / Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Hradecka / Klepac 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 3-4 H. Carter / Stefani 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 H. Carter / Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Hradecka / Klepac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 H. Carter / Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Hradecka / Klepac 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 L. Hradecka / Klepac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 H. Carter / Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 H. Carter / Stefani 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 H. Carter / Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Hradecka / Klepac 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 H. Carter / Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Carter / Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Hradecka / Klepac 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 H. Carter / Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs Max Purcell / Luke Saville



ATP Rome Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin 6 6 Max Purcell / Luke Saville Max Purcell / Luke Saville 1 1 Vincitori: MELZER / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-1 → 6-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Purcell / Saville 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-1 → 5-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 3-1 → 4-1 M. Purcell / Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 1-0 → 2-0 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Mate Pavic / Bruno Soares vs [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 14:00)



ATP Rome Mate Pavic / Bruno Soares Mate Pavic / Bruno Soares 6 6 6 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] 4 7 10 Vincitori: GRANOLLERS / ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 M. Pavic / Soares 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 5-5 ace 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* df 6-6 → 6-7 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Pavic / Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Pavic / Soares 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Pavic / Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Pavic / Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Pavic / Soares 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 3-2 → 4-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Pavic / Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs Jeremy Chardy / Fabrice Martin



ATP Rome Rohan Bopanna / Denis Shapovalov Rohan Bopanna / Denis Shapovalov 6 5 7 Jeremy Chardy / Fabrice Martin Jeremy Chardy / Fabrice Martin 4 7 10 Vincitori: CHARDY / MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 J. Chardy / Martin 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 df 9-6 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 J. Chardy / Martin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Chardy / Martin 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 4-3 → 5-3 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Chardy / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 J. Chardy / Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs Asia Muhammad / Arina Rodionova



WTA Rome Shuko Aoyama / Ena Shibahara [7] Shuko Aoyama / Ena Shibahara [7] 6 6 Asia Muhammad / Arina Rodionova Asia Muhammad / Arina Rodionova 0 3 Vincitori: AOYAMA / SHIBAHARA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Aoyama / Shibahara 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Muhammad / Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Aoyama / Shibahara 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Muhammad / Rodionova 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 S. Aoyama / Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 A. Muhammad / Rodionova 0-15 0-30 df 0-40 df 2-1 → 3-1 S. Aoyama / Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Muhammad / Rodionova 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Aoyama / Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Muhammad / Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 S. Aoyama / Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Muhammad / Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 S. Aoyama / Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Muhammad / Rodionova 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 S. Aoyama / Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru vs [Alt] Magda Linette / Bernarda Pera



WTA Rome Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru 5 7 10 Magda Linette / Bernarda Pera Magda Linette / Bernarda Pera 7 6 8 Vincitori: FRIEDSAM / OLARU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 A. Friedsam / Olaru 1-0 M. Linette / Pera 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 ace 8-8 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* 4*-1 df 4*-2 df 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 A. Friedsam / Olaru 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df 6-5 → 6-6 M. Linette / Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Friedsam / Olaru 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 M. Linette / Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Friedsam / Olaru 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Linette / Pera 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Friedsam / Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Linette / Pera 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Friedsam / Olaru 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Linette / Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Friedsam / Olaru 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Linette / Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Friedsam / Olaru 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Linette / Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Friedsam / Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Linette / Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 A. Friedsam / Olaru 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 M. Linette / Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-4 → 3-4 A. Friedsam / Olaru 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Linette / Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Friedsam / Olaru 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Linette / Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Friedsam / Olaru 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Linette / Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. John Peers / Michael Venus vs [WC] Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori