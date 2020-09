San Marino Junior Cup Under 14: Oliver Bonding trionfa nel singolare maschile

Con la finale del singolare maschile andata in scena questa mattina si è chiuso il torneo Under 14 della San Marino Junior Cup, evento firmato da Tennis Europe Junior Tour.

Ad aggiudicarsi il titolo maschile è il britannico Oliver Bonding che nell’ultimo atto del torneo ha avuto la meglio per-2 7-6 sul russo Filip Avdeev.

Bonding per tutta la settimana è stato allenato da Jack Langley Chapman, il giocatore australiano che si allena in pianta stabile alla Scuola Federale Tennis di San Marino.

In palio per i vincitori dei tornei maschile e femminile una wild card per essere al via del torneo Under 16 che scatterà domani. I tabelloni principali del singolare maschile e femminile e del doppio scatteranno mercoledì, preceduti dalle qualificazioni del singolare maschile.