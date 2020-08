Masters 1000 Cincinnati: Opelka solidissimo al servizio batte in due set Matteo Berrettini

Niente da fare per Matteo Berrettini sconfitto questa sera agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Cincinnati.

L’azzurro si è arreso a Reilly Opelka classe 1997 e n.39 ATP con il risultato di 63 76 (4) dopo 1 ora e 14 minuti di gioco.

Nel primo set Berrettini sul 3 a 4 cedeva malamente a 15 il turno di battuta, con l’americano che nel game seguente non sbagliava nulla teneva a 0 il turno di servizio e con un ace sulla palla set portava a casa la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set il servizio era il padrone assoluto e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak arrivava lo strappo sul 2 a 2 quando l’americano piazzava il minibreak colpendo sporco un lob di diritto in recupero che superava Matteo e poi sul 5 a 2 l’azzurro perdeva nuovamente il punto al servizio affossando una volèe in rete dopo un buon passante di diritto in corsa di Opelka.

Sul 6 a 2 Reilly mancava i primi due match point ma al terzo tentativo e con una bordata al servizio (ace sporco) conquistava set e match per 7 punti a 4.