Azarenka denuncia la mancanza di rispetto da parte di alcuni tennisti presenti a New York (Video)

Victoria Azarenka, ex numero uno al mondo, ha usato i suoi social network per denunciare una certa mancanza di rispetto per gli altri da parte di alcuni colleghi che non si curano di pulire i campi di allenamento di Flushing Meadows, dove si gioca il torneo di Cincinnati, prima degli US Open.

La 31enne bielorussa ha anche fatto un breve tutorial su come mettere le bottigliette d’acqua nel cestino. Un buon esempio…