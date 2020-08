ITF Cordenons e Alkmaar: I Main Draw

ITF CORDENONS(Ita 15k terra)

[1] Martina Caregaro vs Giulia Martinelli

Vanda Lukacs vs Daniela Vismane

Ylena In-albon vs TBD

[5] Federica Di sarra vs TBD

[4] Cristiana Ferrando vs Melania Delai

Anastasia Kulikova vs Anna Siskova

Lucie Wargnier vs Arianna Zucchini

Qinwen Zheng vs [6] Claudia Giovine

[8] Angelica Moratelli vs TBD

Rubina Marta De ponti vs Alexandra Vecic

TBD vs TBD

[3] Lucia Bronzetti vs TBD

[7] Martina Colmegna vs Laura Schaeder

Verena Meliss vs TBD

Nika Radisic vs Aurora Zantedeschi

[2] Stefania Rubini vs TBD

ITF ALKMAAR(Ned 15k terra)In attesa….