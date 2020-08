Masters 1000 Cincinnati: Novak Djokovic forfait in doppio ma resta in singolare

Novak Djokovic, che questa domenica sarebbe dovuto tornare ufficialmente nel circuito ATP con un incontro in doppio al Cincinnati Masters 1000 di New York, ha rinunciato all’ultimo minuto a causa di un problema al collo.

Per ora, il leader del ranking mondiale rimane iscritto in singolare dove ha in programma il suo debutto lunedì contro il lituano Ricardas Berankis.