Challenger Trieste: I risultati completi del turno decisivo di Quali. Bonadio nel main draw. Nardi no

(1) Popyrin, Alexei vs Halys, Quentin

Altmaier, Daniel vs (WC) Musetti, Lorenzo

(WC) Gigante, Matteo vs Baldi, Filippo

Ficovich, Juan Pablo vs (8) Lacko, Lukas

(4) Giustino, Lorenzo vs Viola, Matteo

Bourgue, Mathias vs (Q) Alcaraz, Carlos

Mena, Facundo vs Moraing, Mats

(Q) Etcheverry, Tomas Martin vs (6) Giannessi, Alessandro

(5) Marcora, Roberto vs Zverev, Mischa

Trungelliti, Marco vs Broady, Liam

(WC) Zeppieri, Giulio vs Vilella Martinez, Mario

Moroni, Gian Marco vs (3) Hanfmann, Yannick

(7) Rodionov, Jurij vs (Q) Bonadio, Riccardo

Cid Subervi, Roberto vs (Q) Blancaneaux, Geoffrey

Gaston, Hugo vs (PR) Marterer, Maximilian

Collarini, Andrea vs (2) Hoang, Antoine

Challenger Trieste CH | Terra | e88.520 – TDQ

CH Trieste Luca Nardi Luca Nardi 2 6 Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 7 Vincitore: T. ETCHEVERRY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 2-6 L. Nardi 0-15 0-30 15-40 ace 2-4 → 2-5 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [WC] Luca Nardivs Tomas Martin Etcheverry

2. [1] Tobias Kamke vs [8] Carlos Alcaraz



CH Trieste Tobias Kamke [1] Tobias Kamke [1] 3 3 Carlos Alcaraz [8] Carlos Alcaraz [8] 6 6 Vincitore: C. ALCARAZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Kamke 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 T. Kamke 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Kamke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Kamke 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Riccardo Bonadio vs [5] Viktor Galovic



CH Trieste Riccardo Bonadio Riccardo Bonadio 7 4 6 Viktor Galovic [5] Viktor Galovic [5] 6 6 3 Vincitore: R. BONADIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Bonadio 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Bonadio 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Galovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 V. Galovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 V. Galovic 15-0 30-0 1-1 → 1-2 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [3] Geoffrey Blancaneaux vs Juan Manuel Cerundolo (non prima ore: 14:30)