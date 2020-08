Kei Nishikori ancora positivo al coronavirus

Kei Nishikori, uno dei migliori tennisti degli US Open dello scorso decennio (una finale e due semifinali), è ancora in dubbio per l’edizione di quest’anno a causa del coronavirus. Il giocatore giapponese trentenne ha contratto la malattia la scorsa settimana e, sebbene non abbia quasi nessun sintomo, è risultato di nuovo positivo questo venerdì e rimane in isolamento in Florida, dove vive.

“Il prossimo test sarà all’inizio della prossima settimana e a quel punto farò un nuovo aggiornamento”, ha rivelato la superstar giapponese, che non gioca – a causa di un infortunio – dagli US Open dello scorso anno. Nishikori avrà bisogno che il suo prossimo test risulti negativo per poter giocare agli US Open, dato che tutti i giocatori dovranno arrivare nella bolla quattro giorni prima della prima partita, cioè entro mercoledì.