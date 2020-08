Challenger Praga: Vittoria scontata di Stan Wawrinka (Video)

A distanza di tre anni Stanislas Wawrinka (ATP 17) è tornato a vincere un torneo. Dopo Ginevra sul circuito principale nel 2017, il vodese ha conquistato a Praga il suo settimo Challenger in carriera battendo in finale Aslan Karatsev (253) per 7-6 (7/2) 6-4.

Nel primo set il rossocrociato ha concesso poco o nulla e, nonostante non sia riuscito a sfruttare tre palle break, ha portato a casa la prima frazione con un convincente 7-2 al tie-break. Il secondo set è stato quasi una formalità, e, senza mai cedere il passo, Stan è riuscito a strappare il servizio all’avversario nel terzo game conquistando così la partita.

CH Prague Stan Wawrinka [1] Stan Wawrinka [1] 7 6 Aslan Karatsev Aslan Karatsev 6 4 Vincitore: S. WAWRINKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Karatsev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 df 6*-2 ace 6-6 → 7-6 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Karatsev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

