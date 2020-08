Simona Halep non giocherà gli Us Open

Simona Halep, numero 2 al mondo e fresca vincitrice del torneo di Praga, ha annunciato sui social media che non parteciperà agli US Open per via del rischi legati al coronavirus. Il torneo, chi si disputerà tra il 31 agosto e il 13 settembre, vedrà assenti anche altre 5 giocatrici della top 10: Ashleigh Barty (1), Elina Svitolina (5), Bianca Andreescu (6), Kiki Bertens (7) e la svizzera Belinda Bencic (8).

“Ho sempre detto che avrei posto la mia salute al di sopra di tutto e quindi preferisco stare ad allenarmi in Europa”, ha scritto su twitter la 28enne confermando così una notizia anticipata dai media rumeni tempo fa.