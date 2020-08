Da Todi: Il resoconto di giornata. Vavassori “Ora so su cosa lavorare”. Arnaboldi “Gigante farà bene in futuro”

Andrea Vavassori elimina la testa di serie numero 1 delle qualificazioni, il francese Alexandre Muller, e vola nel main draw degli Internazionali di Tennis Città di Todi. L’azzurro ha prevalso con il punteggio di 6-4 6-4, confermando le ottime impressioni destate nel primo turno (vinto contro Enrico Dalla Valle): per lui si aprono le porte del tabellone principale del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club Todi 1971.

Vavassori: “Ora so su cosa lavorare” – Tanta la soddisfazione di Vavassori nel postpartita: “Tornando qui ho riassaporato le buone sensazioni dei Campionati Italiani Assoluti di giugno (in cui perse in semifinale contro Andrea Arnaboldi, ndr). Ho vinto un bel match contro Dalla Valle, poi ho giocato ancora meglio contro Muller. Sono stato solido e ho spinto sul dritto, il suo punto debole: sono contento di averla portata a casa”. Questo particolare 2020 segue un anno straordinario per l’allievo di papà Davide Vavassori: “La scorsa stagione ho battuto tanti avversari sulla carta migliori di me, sono arrivato in semifinale al Challenger di Poznan e ho acquisito fiducia. Il mio percorso è stato più complicato di altri, considerando anche il periodo in cui per l’istituzione dell’ITF Transition Tour non riuscivo a giocare tornei con continuità. Adesso io e mio padre sappiamo su cosa lavorare e non ci poniamo limiti”.

Arnaboldi: “Gigante farà bene in futuro” – Supera le qualificazioni anche Andrea Arnaboldi, giustiziere di Matteo Gigante con lo score di 6-4 6-0: “Nel primo set sono stato bravo ad arginare le sue accelerazioni. Gigante è un giocatore difficile da affrontare, si fa fatica a leggere i suoi colpi e penso che in futuro potrà fare davvero bene. Ritrovare il ritmo partita? Noi azzurri siamo stati avvantaggiati dai Campionati Italiani Assoluti e dal torneo di Perugia: personalmente ho tratto benefici da quei match per presentarmi meglio a questo appuntamento Challenger”.

Galovic: “Il lockdown mi ha fatto bene” – Successo importante anche per Viktor Galovic, che ha fatto fuori Riccardo Bonadio con un periodico 6-4: “Ho giocato bene i punti importanti dell’incontro, sono felice. A me il lockdown ha fatto bene: ho avuto tempo per recuperare da alcuni problemi fisici e poi per lavorare su alcuni aspetti del mio tennis che in periodo di tornei non avrei potuto curare. Mi sento a mio agio in campo, voglio continuare così”. L’ultimo qualificato è Carlos Alcaraz Garfia, che si è imposto su Borna Gojo anch’egli per 6-4 6-4. Lunedì 17 agosto inizia il tabellone principale: esordiranno, tra gli altri, Alessandro Giannessi (contro il francese Maxime Janvier), Federico Gaio (derby azzurro contro Matteo Viola) e Lorenzo Giustino (contro il tedesco Daniel Altmaier). Promette spettacolo la sfida tra Gian Marco Moroni e Carlos Alcaraz Garfia.

I risultati di domenica 16 agosto

Ultimo turno qualificazioni

Andrea Vavassori b. Alexandre Muller 6-4 6-4

Andrea Arnaboldi b. Matteo Gigante 6-4 6-0

Viktor Galovic b. Riccardo Bonadio 6-4 6-4

Carlos Alcaraz Garfia b. Borna Gojo 6-4 6-4

MD

(1) Carballes Baena, Roberto vs Rodionov, Jurij

Marcora, Roberto vs Zapata Miralles, Bernabe

(WC) Zeppieri, Giulio vs Olivo, Renzo

Gaston, Hugo vs (5) Bagnis, Facundo

(3) Gaio, Federico vs Viola, Matteo

Giannessi, Alessandro vs Janvier, Maxime

(Q) Arnaboldi, Andrea vs Vilella Martinez, Mario

Grenier, Hugo vs (6) Hoang, Antoine

(8) Giustino, Lorenzo vs Altmaier, Daniel

Moroni, Gian Marco vs (Q) Alcaraz, Carlos

Benchetrit, Elliot vs Mena, Facundo

(Q) Vavassori, Andrea vs (4) Stebe, Cedrik-Marcel

(7) Hanfmann, Yannick vs (Q) Galovic, Viktor

(WC) Forti, Francesco vs (WC) Musetti, Lorenzo

Ficovich, Juan Pablo vs Trungelliti, Marco

Collarini, Andrea vs (2) Cecchinato, Marco