Novak Djokovic è a New York. Ha scelto Ivanisevic come suo coach in terra Usa

Novak Djokovic, numero uno nella classifica mondiale e grande favorito per vincere il titolo nei tornei di New York (Cincinnati e Us Open) che iniziano la prossima settimana, di solito viaggia con un gruppo molto numeroso, quindi è uno dei più colpiti dalla limitazione imposta dalla Federazione USA, che impedisce ai tennisti di portare con sé più di tre persone.

Il 33enne serbo ha due allenatori, lo slovacca Marian Vajda e il croato Goran Ivanisevic, e ha dovuto sceglierne uno – Ivanisevic – per viaggiare con lui nella Grande Mela. Ricordiamo che sia Djokovic che Ivanisevic hanno avuto il coronavirus nei “postumi della sbornia” del controverso Adria Tour. Hanno anche attraversato l’Atlantico per raggiungere Ulises Badio e il suo manager Edoardo.