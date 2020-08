Trungelliti: “Il tennis è come una città di 3000 abitanti dove solo 70 vivono bene”

Marco Trungelliti, tennista argentino che è balzato sulle pagine dei giornali quando ha denunciato una rete di scommesse illegali in Argentina, che si è conclusa con la sospensione di alcuni suoi colleghi, ha ricordato questo lunedì che il tennis è ben lungi dall’essere lo sport più bello del mondo, evidenziando alcune delle disuguaglianze che ancora esistono.

“Ho ricevuto quattromila euro di aiuti dall’ATP Tour e naturalmente vi ringrazio, ma non è normale che un tennista che è n.130 del mondo non sopravviva qualche mese senza competere e fare soldi in uno sport che ha tanti milionari”, ha detto in dichiarazioni al quotidiano svizzero ‘Le Temps’, dove ha anche fatto alcune critiche all’organizzazione del circuito: “L’ATP è un’entità opaca che comunica molto poco”.

Ha anche usato una metafora curiosa per riassumere ciò che pensa del tennis. “Ci sono poche persone che prendono decisioni importanti che riguardano molti giocatori. Il sistema è cattivo di per sé. Dico sempre che è come una città di 3.000 abitanti dove solo 70 vivono bene. Il tennis offre 200 euro a un giocatore alla fine di una settimana di lavoro. Nella stessa competizione, la mafia delle scommesse offre anche 3000 o 5000 euro”.