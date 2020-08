La Halep deciderà se giocare gli US Open dopo il torneo di Praga

La tennista rumena Simona Halep è apparsa davanti ai media in una conferenza stampa per analizzare quali sono i suoi sentimenti prima del debutto al WTA International di Praga, torneo dove l’attuale numero due del mondo è la grande favorita per il titolo finale.

Simona ha confessato di non aver ancora deciso la sua partecipazione agli US Open: “La decisione se giocare negli Stati Uniti sarà presa solo dopo il torneo di Praga. Devo essere sicura e vedere quali cambiamenti farà l’organizzazione del torneo con la quarantena e tutto il resto. Quando saprò tutto con certezza, prenderò una decisione definitiva”.