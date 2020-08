Riparte il circuito Future, l’entry list aggiornata del torneo di Vogau: tanti azzurri al via

Tra poche ore riprenderà l’attività del circuito Future: dopo la lunga sosta a causa dell’emergenza Coronavirus, si disputerà un torneo in Austria con tanti italiani ai nastri di partenza. A Vogau, dopo il forfait di Andrea Pellegrino, non ci saranno azzurri al via nel tabellone principale: folta presenza, invece, nelle qualificazioni con Ornago, Quinzi, Forti, Weis, Giacomini e Guerrieri. Qualche chance di ingresso nel torneo cadetto anche per Dragoni e Prinoth, al momento fuori di 18 e 22 posizioni.

M25 VOGAU (AUSTRIA)

QUALIFICAZIONI: Fabrizio Ornago (4), Gianluigi Quinzi (7), Francesco Forti (8), Alexander Weis (17), Luca Giacomini (20), Andrea Guerrieri (23)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Alessandro Dragoni (18), Patric Prinoth (22), Marco Corino (42), Davide Pozzi (50), Giovanni Oradini (77), Mattia Bernardi (95), Alberto Orso (97), Matteo De Vincentis (98), Erwin Troebinger (100), Federico Valle (115), Giovanni Agostinetto (119), Leonardo Chiari (120), Federico Luzzo (122), Antonio Calderara (128)